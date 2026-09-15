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Будимир: Огољена бошњачка политика према српским жртвама

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15.09.2026 13:19

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Жељко Будимир, министар унутрашњих послова у Влади Републике Српске
Фото: АТВ

У БиХ се покушава наметнути наратив према којем су само Бошњаци били жртве рата, актуелна политика према српским жртвама сада је потпуно огољена, изјавио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

Реагујући на изјаву бившег поглавара Исламске заједнице у БиХ Мустафе Церића који је пропагандом назвао међународну дигиталну кампању „Упознајте српско страдање“ коју је Меморијални центар Републике Српске организовао на кључним локацијама у Риму, Будимир је оценио да покушаји указивања на српске жртве Бошњаки често покушавају да се оспособе.

"Пропаганда је по Бошњацима када је ријеч о српској страни и српским жртвама. Као да српска суза не треба да постоји и као да српска мајка не треба жалити своје страдале", изјавио је Будимир новинарима у Бањалуци.

Будимир је навео да се недовољно говори о страдању Срба у Подрињу, Сарајеву и на другим стратиштима, подсјећајући и на податак да је из Сарајева етнички очишћено 157.000 Срба.

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Он је навео да се не прихвата страдање Срба и да се бошњачка политика у БиХ заснива на једној матрици да су само они жртве у рату у којем је било страдања свих страна.

Будимир је навео да подаци о страдању припадника Војске Републике Српске и цивила, када се посматрају у односу на број становника, показују размјере страдања и на српској страни.

"Око 26.000 бораца Републике Српске и више од 30.000 страдалих заједно са цивилима показује да је, када упоредимо број жртава са бројем становника, приближно једнак број страдао и на српској страни. То се, наравно, не прихвата и то је оно што није добро за ову земљу", указао је Будимир.

Он је нагласио да ништа друго Срби не очекују од те стране.

„Важно је да су рукавице пале и да се ова политика потпуно оголила, да видите кога имате на другој страни“, закључио је Будимир.

(Срна)

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Жељко Будимир

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