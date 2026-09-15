Минић: Желимо да српско јединство буде што веће

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је данас у Београду да Србија и Српска желе да српско јединство буде што јаче.
Минић је подсјетио да је синоћњој свечаној академији у Бањалуци поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе истакнуто да је Србима неопходно јединство које се гради у слободи и уз своју заставу.
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- Синоћ у Бањалуци, данас у Београду, сутра опет у Београду, једноставно, сваким бићем нашим желимо да то српско јединство буде што веће - рекао је Минић новинарима након што је присуствовао додјели одликовања у Палати Србија заслужним појединцима и институцијама.
Он је напоменуо да је на скупу у Бањалуци синоћ речено и да Република Српска и Србија представљају јединствен отаџбински простор.
- Овдје имамо све исто као и у Бањалуци. Треба то да чувамо и гајимо у слободи - рекао је Минић.
Предсједник Србије Александар Вучић је на церемонији у Београду уручио одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
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Церемонији у Палати Србија присуствовали су и предсједник Милорад Додик и Његова светост патријарх српски Порфирије, предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут, предсједници скупштина Србије и Републике Српске Ана Брнабић и Ненад Стевандић, као и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Присутни су били и представници Срба из региона.
Свечано је данас у Палати Србије. — Саво Минић (@minic_savo) September 15, 2026
На Дан српског јединства, слободе и националне заставе одата је почаст заслужним појединцима и институцијама. pic.twitter.com/RS57uyXMnh
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