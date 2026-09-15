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Минић: Желимо да српско јединство буде што веће

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15.09.2026 14:18

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је данас у Београду да Србија и Српска желе да српско јединство буде што јаче.

Минић је подсјетио да је синоћњој свечаној академији у Бањалуци поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе истакнуто да је Србима неопходно јединство које се гради у слободи и уз своју заставу.

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- Синоћ у Бањалуци, данас у Београду, сутра опет у Београду, једноставно, сваким бићем нашим желимо да то српско јединство буде што веће - рекао је Минић новинарима након што је присуствовао додјели одликовања у Палати Србија заслужним појединцима и институцијама.

Он је напоменуо да је на скупу у Бањалуци синоћ речено и да Република Српска и Србија представљају јединствен отаџбински простор.

- Овдје имамо све исто као и у Бањалуци. Треба то да чувамо и гајимо у слободи - рекао је Минић.

Предсједник Србије Александар Вучић је на церемонији у Београду уручио одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

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Церемонији у Палати Србија присуствовали су и предсједник Милорад Додик и Његова светост патријарх српски Порфирије, предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут, предсједници скупштина Србије и Републике Српске Ана Брнабић и Ненад Стевандић, као и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Присутни су били и представници Срба из региона.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

премијер Републике Српске

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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