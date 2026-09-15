Потврђена оптужница против Војина Мијатовића

Аутор:АТВ редакција
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Посебно одјељење Врховног суда ФБиХ за корупцију, организовани и међукантонални криминал потврдило је оптужницу против министра у Влади ФБиХ Војина Мијатовића (СДП), као и Невзета Сефе, Адиса Фајића, Бојана Лазића и Харуна Мливе због кривичног дјела Злоупотреба положаја.
Оптужница је потврђена и против компаније "38X Венчурс" због Злоупотребе положаја.
"Према наводима оптужнице коју је 4. 9. 2026. године суду поднио Посебно одјељење Федералног тужилаштва ФБиХ за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала (Посебно одјељење тужилаштва), наведеним оптуженим физичким лицима се ставља на терет да су, у временском периоду од јануара до септембра 2025. године, по претходном договору, као саизвршиоци, у намјери да омогуће прибављање противправне имовинске користи правном лицу '38X Венчурс' д.о.о. Сарајево, као носиоцу послова и уговорених права и обавеза, у име и за рачун правног субјекта Конзорциј 'ТЕХСТАРС САРАЈЕВО', погодовали на јавном конкурсу кроз избор корисника дијела грант средстава текућих трансфера за 2025. годину у виду добијања бесповратних новчаних средстава од Федералног министарства развоја, предузетништва и обрта, у новчаном износу од 997.363,80 КМ", навели су из Посебног одјељења Врховног суда ФБиХ.
Оптужница је потврђена након што је суд испитао доказе које је доставило тужилаштво и утврдио да су испуњени законски услови за потврђивање оптужнице, укључујући постојање основане сумње о почињењу кривичног дјела. Предмет ће бити додијељен судећем вијећу Посебног одјељења суда, које ће провести главни претрес.
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