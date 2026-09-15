Етна поново затвара аеродроме

Аутор:АТВ редакција
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Аеродром у Катанији затворен је због облака пепела из вулкана Етна, саопштиле су власти.
Од јуче је отказано више десетина летова, укључујући многе међународне линије.
Летови су забрањени до вечерас у 22.00 часа.
Етна, најактивнији европски вулкан, избацује пепео од 13. септембра.
Према подацима италијанског Националног института за геофизику и вулканологију, облак пепела достиже висину од четири километра, преноси ДПА.
Аеродром у Катанији користи велики број страних посјетилаца који желе да љетују на Сицилији, највећем италијанском острву у Средоземном мору.
У августу је била слична ситуација када је због ерупције Етне отказано више стотине летова у јеку главне туристичке сезоне, што је утицало на више од 100.000 туриста.
Вулкан Етна, висине више од 3.300 метара, редовно еруптира и под сталним је надзором научника, преноси Срна.
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