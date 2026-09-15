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Етна поново затвара аеродроме

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15.09.2026 15:39

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Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Маренева близу Катаније, Италија, у четвртак, 13. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Salvatore Allegra

Аеродром у Катанији затворен је због облака пепела из вулкана Етна, саопштиле су власти.

Од јуче је отказано више десетина летова, укључујући многе међународне линије.

Летови су забрањени до вечерас у 22.00 часа.

Етна, најактивнији европски вулкан, избацује пепео од 13. септембра.

Према подацима италијанског Националног института за геофизику и вулканологију, облак пепела достиже висину од четири километра, преноси ДПА.

Аеродром у Катанији користи велики број страних посјетилаца који желе да љетују на Сицилији, највећем италијанском острву у Средоземном мору.

У августу је била слична ситуација када је због ерупције Етне отказано више стотине летова у јеку главне туристичке сезоне, што је утицало на више од 100.000 туриста.

Вулкан Етна, висине више од 3.300 метара, редовно еруптира и под сталним је надзором научника, преноси Срна.

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Тагови :

етна

Аеродром

Италија

ерупција вулкана

вулкански пепео

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