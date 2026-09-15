Подијељено 40 ауто-сједалица за бебе рођене у овој години

Аутор:АТВ редакција
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У Градској управи у Фочи данас је подијељено 40 ауто-сједалица родитељима беба рођених у овој години.
Ова мјера подршке рађању у Фочи је уведена 2024. година, а за сада је у овој години подијељено укупно 77 сједалица, са 37 у првој испоруци прије два мјесеца.
Један од родитеља Бојан Перишић преузео је ауто-сједиште за бебу Хелену, рођену прије мјесец дана.
"Помоћ ће добро доћи", рекао је Перишић.
Начелник градског Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Владимир Кулић навео је да ће до краја године бити одрганизована још једна подјела ауто-сједалица.
"Циљ је да се повећа безбједност и заштите најмлађи учесници у саобраћају, те да се финансијски помогне родитељима", рекао је Кулић.
Појединачна вриједност ауто-сједалице је око 200 КМ, преноси Срна.
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