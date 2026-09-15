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Рим продужио суспензију Шенгена са Шпанијом

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15.09.2026 17:09

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Група миграната
Фото: АТВ

Италија је одлучила да за још 15 дана продужи суспензију режима слободног кретања у оквиру Шенгенског споразума са Шпанијом, саопштено је из италијанског Министарства унутрашњих послова.

У саопштењу се наводи да је одлука донијета јер и даље постоје "знатни ризици по унутрашњу безбједност, уз потенцијалну пријетњу повезану са могућом инфилтрацијом терориста.

Италија је првобитно суспендовала овај споразум са Мадридом 31. јула, као одговор на масовни прилив миграната у шпанску енклаву Сеуту из сусједног Марока, преноси Срна

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Тагови :

Италија

Њемачка

Шенген

Мигранти

Мадрид

Шпанија

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