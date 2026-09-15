Захарова: Рушење дејтонске БиХ довело би у питање њену будућност

Аутор:АТВ редакција
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Руска Федерација јасно и недвосмислено осуђује позиве појединих политичких актера у БиХ да се преиспита Дејтонски мировни споразум и као гарант тог споразума чврсто се залаже за његово поштовање, изјавила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
- Постоји конкретан разлог зашто осуђујемо такве позиве. Зато што би хипотетичко рушење дејтонске међународноправне основе савремене БиХ, не само довело у питање њену будућност, већ би имало опасне посљедице по цијели регион западног Балкана - рекла је Захарова.
Говорећи о томе како Русија оцјењује пријетње из Сарајева у вези са сахраном генерала Ратка Младића, које се односе на намјеру да се тражи окончање Дејтонског споразума ради укидања Републике Српске, као и томе зашто Запад ћути о тим пријетњама, Захарова је нагласила да мир колективном Западу једноставно није потребан.
Она истиче да посебно забрињава то што се таква врста провокације дешава уз директно попуштање Запада, па чак и једноставно подстицање.
- Зашто то ради? И то је јасно, јер Западу, односно колективном Западу, као што видимо на примеру Блиског истока и Украјине, мир није потребан - рекла је Захарова и додала да они плаћају за крвопролиће у различитим регионима свијета.
Захарова је напоменула да је Балкан годинама крварио и то страшно, као и да злочини из тог времена још нису добили одговарајућу оцјену.
- Само црна трансплантологија, која се такође одвијала на територији Балкана под покровитељством Запада. Све то тек треба да буде оцијењено - рекла је она.
Нагласила је да је очигледно да садашњи мир, са становишта западног менталитета, може, па чак и мора, бити жртвован зарад нових геополитичких играрија, а у основи ових играрија су огромни токови новца, извоз наоружања, опет црна трансплантологија, могућности у погледу ресурса и друго.
- Све оно што сада можемо видјети у Украјини - истакла је Захарова на брифингу, преноси РТ Балкан.
Поручила је да се Руска Федерација, као један од међународних гараната Дејтонског споразума, чврсто залаже управо за његово поштовање и наставиће да досљедно инсистира на очувању његових темељних принципа, међу којима је равноправност три народа која чине ту државу и два ентитета са изузетно широким овлаштењима, која су утврђена мировним споразумом.
- И ми, наравно, позивамо да се одустане од овакве неодговорне ратоборне реторике, да се пажња усмјери на конструктивну сарадњу уз међусобно поштовање у интересу благостања свих народа БиХ и, наравно, на добросусједство и мир на западном Балкану - поручила је Захарова, преноси Срна.
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