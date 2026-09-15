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Пронађено тијело жене у лагуни у Венецији

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15.09.2026 16:06

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Полиција аутомобил Италија
Фото: kay de vries/Pexels

Тијело жене пронађено је након смртоносног судара такси брода и моторног чамца у Венецији, саопштиле су власти.

У саопштењу се подсјећа да се несрећа догодила у суботу ујутру, 12. септембра, прије изласка сунца, у лагуни између аеродрома у Венецији и Трга Светог Марка.

До несреће је дошло када су се сударили такси на води и моторни чамац.

Након вишедневне потраге, тијело 26-годишње жене пронађено је у једној од лагуна у Венецији, док је њен 25-годишњи супруг преминуо након што је примљен у болницу.

Пар се вјенчао прије три мјесеца, а мушкарац је био Италијан, док је жена била Бразилка.

Такси брод, који је био на путу ка историјском центру града, ударио је у мали чамац којим се пар кретао кроз лагуну.

Вјерује се да се такси кретао брзином од најмање 40 километара на час.

Полиција је саопштила да озбиљна оштећења на малом чамцу указују на снажан удар, а истрага о узроку несреће је у току.

Власти су издале неколико упозорења да се возачи таксија често крећу у лагунама много брже него што је прописано, наводи ДПА, преноси Срна.

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Тагови :

пронађено тијело

Венеција

Италија

Саобраћајна несрећа

судар

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