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Без плана: Жене на челу Језера и Дрвара

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Извор:

АТВ

15.09.2026 17:00

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Без плана: Жене на челу Језера и Дрвара
Фото: атв

У новом издању емисије „Без плана” говоре жене које воде општине Језеро и Дрвар, а које се свакодневно суочавају с проблемима и изазовима својих грађана.

Снежана Ружичић и Душица Рунић у разговору са уредником и водитељем емисије Предрагом Ћурковићем откриће нам како рјешавају проблеме, како виде садашњост и будућност својих локалних заједница, те да ли успијевају пронаћи мало слободног времена за себе.

„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.

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Подијели:

Тагови :

АТВ

Предраг Ћурковић

Снежана Ружичић

Душица Рунић

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