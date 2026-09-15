Без плана: Жене на челу Језера и Дрвара

Извор:
АТВ
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У новом издању емисије „Без плана” говоре жене које воде општине Језеро и Дрвар, а које се свакодневно суочавају с проблемима и изазовима својих грађана.
Снежана Ружичић и Душица Рунић у разговору са уредником и водитељем емисије Предрагом Ћурковићем откриће нам како рјешавају проблеме, како виде садашњост и будућност својих локалних заједница, те да ли успијевају пронаћи мало слободног времена за себе.
„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.
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