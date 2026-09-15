Шарчевић појаснио Tривићевој: Oзбиљна политика почиње познавањем устава и процедура, све остало је импровизовање

Аутор:АТВ редакција
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Прије него што почне дијелити лекције и тражити одговоре од других, Јелена Тривић би требало да научи основне процедуре рада Предсједништва БиХ, истакао је савјетник српског члана Предсједништва БиХ Ђорђе Шарчевић.
Коментаришући изјаву Јелене Тривић у којој пита српског члана Предсједништва БиХ Жељку Цвијановић "зашто не сазове сједницу Предсједништва БиХ и спријечи дипломатско дивљање Елмедина Конаковића" и да, како каже, са ветом дође у Народну скупштину Републике Српске, Шарчевић је рекао за Срну да се механизам заштите виталног интереса не покреће унапријед, нити на основу претпоставке да би неко могао бити прегласан.
- Он се може покренути тек након што Предсједништво донесе одлуку, када члан Предсједништва који је прегласан може прогласити одлуку деструктивном по витални интерес ентитета. То нису ствар политичког тумачења, већ јасно прописане уставне и пословничке процедуре - појаснио је Шарчевић Тривићевој.
Такође, нагласио је он, сваки члан Предсједништва може затражити одржавање ванредне сједнице, али сједницу сазива предсједавајући Предсједништва БиХ, а ту функцију тренутно обавља Денис Бећировић.
- Зато би, прије него што почне постављати питања Жељки Цвијановић и тражити од ње да објашњава оно што је јасно прописано Уставом и Пословником, Јелена Тривић требало да научи како функционише институција о којој говори. Озбиљна политика почиње познавањем Устава и процедура. Све остало је политичко импровизовање - оцијенио је Шарчевић.
Али, додао је он, од самопроглашене предсједнице се и не може очекивати ништа друго него да замишља неки свој имагинарни устав и непостојеће процедуре.
- Вјероватно је фрустрирана због тога што ју је Драшко Станивуковић предухитрио у намјери да се прије избора самопрогласи за премијера. Још има простора да се самопрогласи за предсједника скупштине, али прије тога мора да пређе цензус и освоји посланички мандат, што ће јој вјероватно бити неоствариво - закључио је Шарчевић, преноси Срна
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