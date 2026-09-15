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Додик након потврђивања оптужнице: Ко би рекао да је Војин Мијатовић лопов?!

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15.09.2026 18:15

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик на предизборној трибини у Фочи, на којој су представљени кандидати ове странке за предстојеће изборе.
Фото: СРНА

"Ко би рекао да је Војин Мијатовић лопов?! Мало овд‌је, мало онд‌је, и ето га, милион!", поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик након вијести да је потврђена оптужница против министра у ФБиХ Војина Мијатовића.

Посебни од‌јел Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине за корупцију, организовани и међукантонални криминал потврдио оптужницу против федералног министра Војина Мијатовића.

Мијатовић се терети за погодовање једној компанији при дод‌јели гранта од скоро милион КМ.

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Тагови :

Војин Мијатовић

Милорад Додик

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