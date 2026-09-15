Додик након потврђивања оптужнице: Ко би рекао да је Војин Мијатовић лопов?!

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"Ко би рекао да је Војин Мијатовић лопов?! Мало овдје, мало ондје, и ето га, милион!", поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик након вијести да је потврђена оптужница против министра у ФБиХ Војина Мијатовића.
Посебни одјел Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине за корупцију, организовани и међукантонални криминал потврдио оптужницу против федералног министра Војина Мијатовића.
Мијатовић се терети за погодовање једној компанији при додјели гранта од скоро милион КМ.
Ко би рекао да је Војин Мијатовић лопов?!— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 15, 2026
Мало, мало, па милион! pic.twitter.com/dewV012BAH
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