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Хорор на фудбалској утакмици: Једна особа убијена, шест рањено

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15.09.2026 18:48

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Хорор на фудбалској утакмици: Једна особа убијена, шест рањено
Фото: Printscreen/X

Језиве сцене догодиле су се у недјељу у граду Сан Франсиско дел Ринкон, у мексичкој савезној држави Гванахуато, када су двојица наоружаних мушкараца на мотоциклу стигла до фудбалског терена и отворила ватру.

Према локалним извјештајима, један од нападача пуцао је према људима који су се налазили уз терен, након чега су играчи и гледаоци почели да бјеже на све стране.

Тренутак пуцњаве забиљежен је камером једног од присутних.

Седам особа погођено мецима

У нападу је рањено седам особа. Један од рањених, 25-годишњи Хулио Сезар (Julio César), преминуо је у болници од посљедица рањавања, док је шест особа задржано на лијечењу. Његову смрт потврдило је тужилаштво савезне државе Гванахуато.

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Међу повријеђенима су, према доступним информацијама, 25-годишњи Израел (Israel) и Кристијан Антонио (Christian Antonio).

Локалне власти навеле су да су нападачи највјероватније имали конкретне мете. Један општински службеник рекао је да су, према првим информацијама, нападачи циљали „двије особе“, док су остали људи страдали као случајне жртве напада.

УПОЗОРЕЊЕ: Узнемирујући снимци

Полиција трага за нападачима

Тужилаштво савезне државе Гванахуато покренуло је истрагу убиства, док полиција трага за особама које су извеле напад.

Градске власти Сан Франсиска дел Ринкона осудиле су напад и поручиле да ће сарађивати са истражитељима, али и пружити помоћ повријеђенима и њиховим породицама.

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Ово није први пут да фудбалске утакмице у Гванахуату постају поприште масовног насиља. У јануару је током утакмице у Саламанки убијено 11 људи, док је још 12 особа рањено.

Истрага о нападу у Сан Франсиску дел Ринкону је у току, а за нападачима се и даље трага.

(Аваз)

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Тагови :

Фудбал

Пуцњава

Убиство

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