Сјајне вијести: Београд домаћин елитног фудбалског такмичења

Аутор:АТВ редакција
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Београд ће 2029. године бити домаћин једног од највећих европских клупских догађаја.
УЕФА је званично потврдила да ће се финале Лиге Европе играти се на Националном стадиону, док ће завршни меч Лиге шампиона бити одржан у Барселони, пише "Спорт клуб".
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Одлука је донијета на сједници Извршног комитета УЕФА у Солуну, гдје су међу главним тачкама дневног реда била управо домаћинства финала европских клупских такмичења за 2028. и 2029. годину.
Финале Лиге Европе требало би да буде одиграно 23. маја 2029. године, а Београд ће тако добити прилику да на новом Националном стадиону угости један од најважнијих мечева европске клупске сезоне.
УЕФА је још прошле године потврдила да је Србија, односно Београд, међу кандидатима за организацију финала Лиге Европе 2029. године. У званичној листи кандидата нашли су се још и градови из Француске, Италије, Румуније и Турске.
Национални стадион је у УЕФА документима наведен са планираним капацитетом од 60.000 мјеста, што га чини довољно великим за организацију финала другог по јачини европског клупског такмичења.
Раније је било најављено да би радови требало да буду завршени прије 2029. године, па нема сумње да ће Национални стадион бити спреман за велики европски спектакл.
Додјела финала Лиге Европе представљала би још један значајан догађај за српски фудбал.
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Србија ће заједно са Албанијом бити домаћин Европског првенства за играче до 21 године 2027. године. Утакмице ће се, поред Београда, играти у Лесковцу, Лозници и Бачкој Тополи.
Београд је претходно угостио и Конгрес УЕФА, док би финале Лиге Европе било круна низа великих међународних фудбалских догађаја у Србији.
Истог дана када је Београд добио потенцијално велико европско финале, пажњу привлачи и одлука везана за Лигу шампиона.
Барселона је конкурисала за домаћинство финала Лиге шампиона 2029. године, а кандидатура је званично предата УЕФА у јуну. Барселона је као стадион предложила реновирани "Спотифај Камп Ноу".
Према данашњим информацијама шпанског Аса, Камп Ноу је уочи одлуке УЕФА био међу главним фаворитима за домаћинство финала 2029. године. Стадион би након завршетка реконструкције требало да има капацитет од око 105.000 гледалаца.
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Уколико се потврде одлуке о којима извештава "Спорт Клуб", Београд и Барселона би 2029. године били домаћини два највећа финала УЕФА клупских такмичења - Национални стадион угостио би финале Лиге Европе, а Камп Ноу финале Лиге шампиона.
То би био огроман догађај за Београд и српски фудбал, али и историјска прилика да нови Национални стадион одмах добије једну од највећих могућих европских позорница.
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