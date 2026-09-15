Опасан вирус у Србији, 40 људи у тешком стању

Аутор:АТВ редакција
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У Србији је откривено још 6 нових случајева грознице Западног Нила, што сада чини укупно 43 заражене особе од овог вируса који преносе комарци. И готови сви су тешко обољели.
На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", на територији Србије су, од почетка сезоне надзора, 1. јуна 2026. године, до 13. септембра, регистрована укупно 43 случајева оболијевања од грознице Западног Нила, од чега је 40 случајева са неуроинвазивним обликом болести.
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Међу обољелима је 28 особа мушког и 15 особа женског пола. Просјечна старост обољелих је 66,6 година - наводе у Институту "Батут".
Случајеви су регистровани на територији десет округа:
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