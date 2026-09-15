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Опасан вирус у Србији, 40 људи у тешком стању

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15.09.2026 11:41

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Доктор, хирург, рукавице
Фото: Pexels

У Србији је откривено још 6 нових случајева грознице Западног Нила, што сада чини укупно 43 заражене особе од овог вируса који преносе комарци. И готови сви су тешко обољели.

На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", на територији Србије су, од почетка сезоне надзора, 1. јуна 2026. године, до 13. септембра, регистрована укупно 43 случајева оболијевања од грознице Западног Нила, од чега је 40 случајева са неуроинвазивним обликом болести.

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Међу обољелима је 28 особа мушког и 15 особа женског пола. Просјечна старост обољелих је 66,6 година - наводе у Институту "Батут".

Случајеви су регистровани на територији десет округа:

  • Града Београда (14 случајева),
  • Јужнобачког (девет случајева),
  • Шумадијског (пет случајева),
  • Средњобанатског (четири случаја),
  • Јужнобанатског (пет случаја),
  • Севернобанатски (два случаја),
  • Западнобачког (један случај),
  • Расинског (један случај),
  • Браничевског (један случај),
  • Поморавског (један случај) округа.

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Тагови :

вирус Западног Нила

Грозница Западног Нила

Србија

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