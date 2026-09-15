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Нови снимак хаоса у Бањалуци: Како је кренула драма на пјешачкој стази

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15.09.2026 12:24

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Дивљао аутомобилом на пјешачкој стази у Бањалуци
Фото: Фејсбук / Бања Лука Вијести / Независне

На друштвеним мрежама објављен је нови снимак хаоса у Бањалуци који је изазвао један несавјесни возач на пјешачкој стази поред Врбаса.

Подсјећамо, возач је у близини једног кафића возилом улетио на пјешачку зону и почео да прави велики хаос.

На новом снимку се види како чак удара у ограду кафића.

Према ријечима шокираних очевидаца, а како преноси "БЛ портал", возач, за којег присутни сумњају да је био под видним утицајем алкохола или психоактивних супстанци, вожњу је наставио тротоаром и шеталиштем, потпуно занемарујући безбједност пролазника.

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Током ове ризичне и неконтролисане вожње, порушио је и уништио неколико канти за отпатке, док су преплашени грађани, међу којима је било и дјеце, бјежали са стазе страхујући да ће их ударити, наводи споменути портал.

"Све се одиграло у неколико минута. Чула се шкрипа гума и ломљава. Нисмо могли вјеровати да неко вози аутомобилом по самом шеталишту. Ауто уопште није имао таблице, а возач је дјеловао потпуно ван себе”, наводи један од очевидаца који се у том тренутку затекао у близини клуба.

Додатни страх међу окупљенима изазвала је опасност да би возило, због неприлагођене брзине и неконтролисаног маневрисања на самој обали, могло слетјети директно у ријеку Врбас.

Узнемирени мјештани Обилићева апелују на надлежне органе и полицију да хитно реагују, те идентификују несавјесног возача.

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Тагови :

инцидент

Бањалука

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