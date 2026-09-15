Нови снимак хаоса у Бањалуци: Како је кренула драма на пјешачкој стази

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама објављен је нови снимак хаоса у Бањалуци који је изазвао један несавјесни возач на пјешачкој стази поред Врбаса.
Подсјећамо, возач је у близини једног кафића возилом улетио на пјешачку зону и почео да прави велики хаос.
На новом снимку се види како чак удара у ограду кафића.
Према ријечима шокираних очевидаца, а како преноси "БЛ портал", возач, за којег присутни сумњају да је био под видним утицајем алкохола или психоактивних супстанци, вожњу је наставио тротоаром и шеталиштем, потпуно занемарујући безбједност пролазника.
Бања Лука
Дивљање у Бањалуци: Аутом улетио у пјешачку зону и правио хаос
Током ове ризичне и неконтролисане вожње, порушио је и уништио неколико канти за отпатке, док су преплашени грађани, међу којима је било и дјеце, бјежали са стазе страхујући да ће их ударити, наводи споменути портал.
"Све се одиграло у неколико минута. Чула се шкрипа гума и ломљава. Нисмо могли вјеровати да неко вози аутомобилом по самом шеталишту. Ауто уопште није имао таблице, а возач је дјеловао потпуно ван себе”, наводи један од очевидаца који се у том тренутку затекао у близини клуба.
Додатни страх међу окупљенима изазвала је опасност да би возило, због неприлагођене брзине и неконтролисаног маневрисања на самој обали, могло слетјети директно у ријеку Врбас.
Узнемирени мјештани Обилићева апелују на надлежне органе и полицију да хитно реагују, те идентификују несавјесног возача.
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