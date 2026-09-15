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Опасна вожња у Бањалуци: Тротинетом возио 60 km/h

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15.09.2026 10:56

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Вожња тротинетом
Фото: ALO Online BA

На снимку који је доставио читалац види се аутомобил који се испред њега креће брзином од око 60 километара на час, док тик уз њега, у истој саобраћајној траци, возач електричног тротинета вози чак и брже.

Оваква вожња не само да је изузетно опасна, већ представља и директно кршење саобраћајних прописа.

Према Закону о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, лако лично електрично возило као што је електрични тротинет ограничава брзина до 25 km/h.

Закон о основама безбједности саобраћаја јасно дефинише услове под којима се електрични тротинети могу кретати, при чему је њихова максимална дозвољена брзина драстично нижа од оне забиљежене на снимку, а кретање брзим градским саобраћајницама попут Западног транзита строго је ограничено.

Саобраћајни стручњаци непрестано упозоравају да вожња тротинета при брзинама од 60 km/h носи огроман ризик од несрећа са фаталним посљедицама, јер и најмања неравнина на путу или нагло кочење аутомобила испред може довести до трагедије, преноси Ало.

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Тагови :

тротинет

Бањалука

вожња

Опасност

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