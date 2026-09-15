Морали интервенисати ватрогасци: Двоје повријеђених у удесу, једно превезено на УКЦ

Аутор:АТВ редакција
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Два лица повријеђена су у удесу код Рибника, од којих је једно превезено у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.
Саобраћајна незгода, у којој је учествовало једно возило, догодила се јуче у мјесту Драгорај, а морали су да интервенишу и ватрогасци, речено је Срни у Ватрогасном друштву Рибник.
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Повријеђена лица су превезена у Дом здравља гдје им је указана прва помоћ, након чега је једно лице упућено у УКЦ.
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