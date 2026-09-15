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Морали интервенисати ватрогасци: Двоје повријеђених у удесу, једно превезено на УКЦ

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15.09.2026 11:28

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Два лица повријеђена су у удесу код Рибника, од којих је једно превезено у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

Саобраћајна незгода, у којој је учествовало једно возило, догодила се јуче у мјесту Драгорај, а морали су да интервенишу и ватрогасци, речено је Срни у Ватрогасном друштву Рибник.

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Повријеђена лица су превезена у Дом здравља гдје им је указана прва помоћ, након чега је једно лице упућено у УКЦ.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Рибник

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