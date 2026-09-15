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Свечана церемонија уручења одликовања поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе

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15.09.2026 12:18

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Свечана церемонија уручења одликовања поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе
Фото: Printscreen

У Палати Србије почела је церемонија одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Предсједник Србије Александар Вучић уручује одликовања.

Церемонији у Палати Србија присуствују Његова светост патријарх српски Порфирије, предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут и премијер Републике Српске Саво Минић, предсједници скупштина Србије и Републике Српске Ана Брнабић, Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик.

Присутни су и представници Срба из региона.

Церемонија је почела химном "Боже правде"

Дан српског јединства, слободе и националне заставе обиљежава се 15. септембра, јер је српска војска на тај датум 1918. године пробила Солунски фронт и допринијела распаду савеза Централних сила и завршетку Првог свјетског рата.

Обиљежавање празника установљено је 2020. године како би се ојачало јединство српског народа у Србији и Републици Српској.

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Тагови :

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Београд

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