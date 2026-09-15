Свечана церемонија уручења одликовања поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе

Аутор:АТВ редакција
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У Палати Србије почела је церемонија одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Предсједник Србије Александар Вучић уручује одликовања.
Церемонији у Палати Србија присуствују Његова светост патријарх српски Порфирије, предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут и премијер Републике Српске Саво Минић, предсједници скупштина Србије и Републике Српске Ана Брнабић, Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик.
Присутни су и представници Срба из региона.
Церемонија је почела химном "Боже правде"
Дан српског јединства, слободе и националне заставе обиљежава се 15. септембра, јер је српска војска на тај датум 1918. године пробила Солунски фронт и допринијела распаду савеза Централних сила и завршетку Првог свјетског рата.
Обиљежавање празника установљено је 2020. године како би се ојачало јединство српског народа у Србији и Републици Српској.
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