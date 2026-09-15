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Минић: Наша тробојка данас се с поносом вијори

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15.09.2026 09:31

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић пожелио је да се српска тробојка данас с поносом вијори као симбол скупо плаћене слободе.

"Нека се наша тробојка данас с поносом вијори, као симбол слободе коју смо скупо платили, јединства које чувамо и будућности коју градимо. Живјело српско јединство! Живјела слобода!", написао је Минић на Иксу.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе празнује се данас, 15. септембра, у Републици Српској и Србији, а установљен је у знак његовања јединства српског народа и националних симбола, као и сјећања на пробој Солунског фронта.

Установљен је 2020. године с циљем оснаживања јединства српског народа у Србији и Српској, али и јачања култа националне заставе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

тробојка

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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