Минић: Наша тробојка данас се с поносом вијори

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић пожелио је да се српска тробојка данас с поносом вијори као симбол скупо плаћене слободе.
"Нека се наша тробојка данас с поносом вијори, као симбол слободе коју смо скупо платили, јединства које чувамо и будућности коју градимо. Живјело српско јединство! Живјела слобода!", написао је Минић на Иксу.
Нека се наша тробојка данас с поносом вијори, као симбол слободе коју смо скупо платили, јединства које чувамо и будућности коју градимо.— Саво Минић (@minic_savo) September 15, 2026
Живјело српско јединство!
Живјела слобода! pic.twitter.com/NqfEqhOheD
Дан српског јединства, слободе и националне заставе празнује се данас, 15. септембра, у Републици Српској и Србији, а установљен је у знак његовања јединства српског народа и националних симбола, као и сјећања на пробој Солунског фронта.
Установљен је 2020. године с циљем оснаживања јединства српског народа у Србији и Српској, али и јачања култа националне заставе.
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