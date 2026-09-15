Цвијановић: Јединство је наша снага, слобода наша светиња

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Јединство је наша снага, слобода наша светиња, а српска тробојка симбол који нас спаја гдје год живјели, навела је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
"Нека се вјечно и поносно вијори! Свечана академија поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Инстаграм.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч4
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
46
12
40
12
37
12
36
12
35
Тренутно на програму