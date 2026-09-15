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Цвијановић: Јединство је наша снага, слобода наша светиња

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15.09.2026 10:08

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Јединство је наша снага, слобода наша светиња, а српска тробојка симбол који нас спаја гдје год живјели, навела је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.

"Нека се вјечно и поносно вијори! Свечана академија поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Инстаграм.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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