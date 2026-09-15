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Прилика за грађане: Град продаје земљиште

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15.09.2026 10:53

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Њива
Фото: ATV

За све који размишљају о куповини земљишта на подручју Коњица отворила се нова прилика.

Град Коњиц огласио је продају земљишта у катастарској општини Борци, а заинтересовани купци понуде могу доставити до 25. септембра 2026. године.

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Предмет продаје су различите категорије земљишта на подручју К.О. Борци, и то воћњак четврте класе, ливаде друге, треће и четврте класе, као и пашњак треће класе.

Ријеч је о јавној продаји земљишта коју је огласио Град Коњиц, а оглас је објављен 11. септембра.

Прилика за куповину земљишта у Борцима

Оглас би посебно могао бити занимљив становницима Коњица и околних мјеста, али и свима који траже земљиште на подручју Бораца.

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Борци су смјештени на подручју између Коњица, Борачког језера и Главатичева, због чега земљиште на овом подручју може бити интересантно како локалном становништву тако и људима који траже парцелу изван градске зоне.

Према објављеном огласу, продаја обухвата слободно земљиште и некретнине, док заинтересовани прије достављања понуде треба да провјере детаљне услове продаје, податке о парцелама и документацију.

Рок

Заинтересовани за куповину земљишта у Борцима код Коњица немају много времена за одлуку.

Крајњи рок за достављање понуда је 25. септембар 2026. године.

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Потенцијалним купцима препоручује се да прије пријаве детаљно провјере локацију и стање конкретних парцела, могућност приступа, земљишнокњижне податке, као и све услове наведене у јавном огласу.

Јавни позив за продају земљишта објављен је и међу актуелним огласима Града Коњица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Коњиц

Земљиште

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