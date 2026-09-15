Неуредни сте или геније? Послодавци луде за овом скривеном особином

Аутор:АТВ редакција
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Наизглед безазлена јутарња навика или њен изостанак могла би да открије једну од најтраженијих особина у савременом пословном свијету.
Људи који не намјештају кревет, иако често етикетирани као неуредни, према психолозима могу да буду креативнији и склонији иновативном размишљању.
Овакав закључак поткрепљује студија објављена у часопису „Psychological Science”, коју је спровела истраживачица Кејтлин Вохс са Универзитета у Минесоти. Истраживање показује да неред у окружењу може стимулисати одређене когнитивне процесе, док уредни простори подстичу опрезније и конвенционалније доношење одлука.
Како се наводи у студији, боравак у неуредном простору „генерише оно што је компанијама, индустрији и друштву потребно у већој мјери – креативност”. Истраживачи објашњавају да такво окружење подстиче одступање од устаљених образаца понашања и ригидних рутина, што може довести до стварања нових идеја и иновација.
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Другим ријечима, непоспремљен кревет не мора нужно бити знак љености или недисциплине, већ може указивати на флексибилнији начин размишљања – особину коју многи послодавци данас посебно цијене.
С друге стране, особе које осјећају снажну потребу да сваког јутра намјесте кревет често теже реду и контроли. Стручњаци наводе да се код њих чешће јавља перфекционизам, као и нелагода у ситуацијама које одступају од јасно дефинисаних образаца.
Ипак, психолози наглашавају да ниједан приступ није „исправан” или „погрешан”. Ријеч је о различитим стиловима функционисања – док једни боље функционишу у структури и реду, други управо у благом хаосу проналазе простор за креативност и нове идеје, што им може доњети предност у модерном пословном окружењу, пише Блиц.
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