Подршка Доналду Трампу у порасту

Аутор:АТВ редакција
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Подршка америчком предсједнику Доналду Трампу у порасту је са раније рекордно ниског нивоа, резултати су нове анкете агенција Ројтерс и "Ипсос".
Према резултатима четвородневне анкете, 63 одсто Американаца не одобрава Трампову понуду коју је изнио током Конвенције Републиканске странке да ће осигурати да сви држављани САД добију 5.000 долара, уколико републиканци на изборима у новембру задрже контролу над Конгресом.
Испитано је 1.143 Американаца и маргина грешке је око три одсто.
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Резултати испитивања показују да око 35 одсто Американаца подржава Трампов рад у Бијелој кући, што је пораст у односу на август, када је подршка била најнижа у његовој политичкој каријери - 33 одсто.
Популарност Трампа је у паду од почетка сукоба у Ирану у фебруару што је пореметило испоруке нафте са Блиског истока и изазвало је рекордан раст цијена овог енергента.
(Срна)
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