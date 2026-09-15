Малољетник избо тинејџера у аутобусу: Огласила се полиција

Аутор:АТВ редакција
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Припадници МУП-а у Смедереву, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у овом граду, ухапсили су седамнаестогодишњака због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело убиство у покушају.
Он се сумњичи да је јуче, око 18.30 часова, у аутобусу на линији Смедерево - Велика Плана, након вербалног и физичког сукоба, ножем задао три убодне ране осамнаестогодишњем младићу у предјелу врата и руке.
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Пошто је возач зауставио аутобус и позвао хитну помоћ, осумњичени је побјегао и бацио нож поред пута.
Брзом интервенцијом полицијских службеника, осумњичени је пронађен и ухапшен, а претрагом терена нађен је и нож којим је, како се сумња, извршено кривично дјело.
Осамнаестогодишњаку су констатоване тешке тјелесне повреде и он је, након указивања помоћи у Здравственом центру у Смедереву, превезен на Институт за ортопедију „Бањица“ у Београду.
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По налогу Вишег јавног тужилаштва у Смедереву, осумњичени је спроведен судији за претходни поступак Вишег суда у Смедереву, који му је одредио притвор.
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