Прегазио мушкарца аутомобилом, па му украо торбицу: Возом побјегао у други град

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Сремској Митровици и Старој Пазови, оперативним радом, расвијетлили су тешко убиство извршено 12. септембра и ухапсили З. П. (47), због постојања основа сумње да је извршио ово кривично дјело.
Како се сумња, он је, послије свађе, аутомобилом прегазио седамдесетседмогодишњег познаника у близини тржног центра у Новој Пазови, узео његову торбицу, а затим возом побјегао у правцу Новог Сада, гдје је и ухапшен.
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По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, З. П. је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.
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