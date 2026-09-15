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Прегазио мушкарца аутомобилом, па му украо торбицу: Возом побјегао у други град

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15.09.2026 12:24

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Припадници Министарства унутрашњих послова у Сремској Митровици и Старој Пазови, оперативним радом, расвијетлили су тешко убиство извршено 12. септембра и ухапсили З. П. (47), због постојања основа сумње да је извршио ово кривично дјело.

Како се сумња, он је, послије свађе, аутомобилом прегазио седамдесетседмогодишњег познаника у близини тржног центра у Новој Пазови, узео његову торбицу, а затим возом побјегао у правцу Новог Сада, гдје је и ухапшен.

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По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, З. П. је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.

(Телеграф.рс)

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Убиство

хапшење

Србија

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