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Гугл под истрагом због 500.000 лажних налога повезаних са дојавама о бомбама

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15.09.2026 12:05

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гугл претрага историја
Фото: Pexel/ AS Photography

Индијска полиција испитаће компанију Гугл због недостатка заштитних механизама након разбијања криминалне мреже која је отворила и управљала са 513.847 лажних "Џи мејл" налога за слање лажних пријетњи бомбама државним институцијама, изјавио је званичник за борбу против кибернетичког криминала у полицији Гуџарата Вивек Бхеда.

"Размјере кориштења лажних `Џи мејл` налога су без преседана. Писаћемо `Гуглу` и затражити да измијени одређене политике како се заштитни механизми не би могли заобићи", рекао је Бхеда.

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Он је додао да полиција планира да ускоро и формално означи "Гугл" као предмет истраге.

Полиција у западној покрајини Гуџарат разбила је ове седмице мрежу за коју наводи да је слала пријетње бомбама и ухапсила два лица, при чему је откривено 513.847 лажних "Џи мејл" налога и лозинки које су коришћене од 2022. године.

(Срна)

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Тагови :

Индија

Гугл

истрага

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