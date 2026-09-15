Гугл под истрагом због 500.000 лажних налога повезаних са дојавама о бомбама

Аутор:АТВ редакција
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Индијска полиција испитаће компанију Гугл због недостатка заштитних механизама након разбијања криминалне мреже која је отворила и управљала са 513.847 лажних "Џи мејл" налога за слање лажних пријетњи бомбама државним институцијама, изјавио је званичник за борбу против кибернетичког криминала у полицији Гуџарата Вивек Бхеда.
"Размјере кориштења лажних `Џи мејл` налога су без преседана. Писаћемо `Гуглу` и затражити да измијени одређене политике како се заштитни механизми не би могли заобићи", рекао је Бхеда.
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Он је додао да полиција планира да ускоро и формално означи "Гугл" као предмет истраге.
Полиција у западној покрајини Гуџарат разбила је ове седмице мрежу за коју наводи да је слала пријетње бомбама и ухапсила два лица, при чему је откривено 513.847 лажних "Џи мејл" налога и лозинки које су коришћене од 2022. године.
(Срна)
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