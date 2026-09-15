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Ништа им није свето: Погледајте хрпу кованица коју су Бањалучани украли из цркве

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15.09.2026 11:46

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Кованице украдене из цркве
Фото: Уступљена фотографија

Полицијски службеници Полицијске станице Шипово, 14. септембра 2026. године, ухапсили су Б.М. и Н.Б. из Бањалуке за које постоје основи сумње да су починила кривично дјело "Тешка крађа“.

"Наиме, полицијски службеници Полицијске станице Шипово уочили су и легитимисали два непозната лица која су користила путнички аутомобил марке Опел. Идентификацијом лица утврђено је да се ради о лицима Б.М. и Н.Б. из Бањалуке, а прегледом возила у истом је пронађено више пвц врећица у којима се налазио метални новац у износу од око 1.650 КМ и предмети са вјерским обиљежјима", саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.

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Оперативним радом на терену полицијски службеници дошли су до сазнања да постоје основи сумње да су наведена лица ушла у вјерски објекат на територији општине Шипово, насилно оштетила ладицу са добровољним прилозима одакле су отуђила новац.

Након комплетирања и документовања предмета Окружном јавном тужилаштву Бањалука против Б.М. и Н.Б биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу "Тешка крађа".

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Тагови :

Црква

Крађа

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Пљачка

Шипово

Бањалука

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