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Стевандић: Српско јединство и култура не познају никакве границе

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15.09.2026 12:40

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић оцијенио је веома значајним што српско јединство и култура не познају никакве границе, ни државне, ни административне.

- Као сунце које једнако обасјава све српске крајеве. Њега не интересују границе, тако ни српско јединство неће имати никакве границе. То је углавном тема оних који мисле да је то нека препрека. Не. Наша култура је свемоћна и свеобухватна, а јединство исто тако - нагласио је Стевандић.

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Он је навео да је додатна симоблика што се прослава Дана српског јединства наставља у Београду, након централног обиљежавања у Бањалуци.

- Синоћ смо сви били заједно. Већ седам или осам година заједно прослављамо. Са минстром културе Србије Николом Селаковићем постављао сам заједнички вијенац на Кајмакчалану неколико година заредом - рекао је Стевандић.

Он је напоменуо да Република Српска и Србија заједно обиљежавају и трагичне датуме српске историје, заједно пате, али се и заједно уздижу.

- Све што радимо, радимо заједно и тако ће бити и у будућности - изјавио је Стевандић новинарима уочи церемониије додјеле одликовања у Београду.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе празнује се данас, 15. септембра, у Републици Српској и Србији, а установљен је у знак његовања јединства српског народа и националних симбола, као и сјећања на пробој Солунског фронта.

Празнује се од 2020. године, а циљ је прије свега оснаживање јединства између српског народа у Србији и Српској али и јачање култа националне заставе.

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Током обиљежавања празника истичу се српске тробојке на зградама државних, покрајинских и локалних органа, јавних служби, али и на приватним објектима са циљем да се покаже поштовање према застави као једном од најзначајнијих елемената државности.

Централна манифестација одржана је синоћ у Бањалуци, у присуству званичника Српске и Србије, као и Његове светости патријарха српског Порфирија.

(Срна)

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Ненад Стевандић

Република Српска

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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