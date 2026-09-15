Сузану су отели и продали: Брат је пронашао послије 50 година

Аутор:АТВ редакција
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Мелиса Сузана Хајсмит нестала је као беба 1971. године, када ју је из породичног стана у Форт Ворту у Тексасу одвела жена која се лажно представила као дадиља.
Имала је само 21 мјесец. Родитељи су је тражили деценијама, надајући се чуду и дочекали су га 51 годину касније.
Њена породица није ни слутила колико им је заправо била близу. Мелиса Сузана је све ове године живјела у истом граду у којем је отета, али под другим именом – Мелани.
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Одрасла је не знајући да њени биолошки родитељи никада нису престали да је траже.
Преокрет се догодио захваљујући генетском тестирању преко "23андМе", које је повезало ДНК Мелисине дјеце са ДНК њених биолошких родитеља.
Њен брат Џеф, који је рођен након отмице и никада је није упознао, контактирао је њену породицу, а затим и Мелису лично. Испрва није повјеровала: "Молићу се за вас, али не мислим да сам ваша сестра", одговорила је.
Све се промијенило када је њен супруг пронашао Фејсбук страницу коју је породица Хајсмит годинама водила у потрази за њом. Видјела је слике бебе и почела да сумња… Одлучила је да уради ДНК тест. Резултат је потврдио оно што више није могла да порекне – она јесте изгубљена кћерка.
Мелиса је у интервјуу за ЦБС рекла да јој је жена која ју је одгајала признала да ју је купила у бару 1972. године за 500 долара (око 400 евра). Знала је да је ријеч о беби коју су родитељи тражили.
"Срце ће ми пући од емоција!", рекла је Мелиса, која сада планира да врати своје право име.
Њени родитељи, Алта и Џефри Хајсмит, током интервјуа нису крили сузе.
"Дан када сам је поново видјела био је најљепши дан мог живота", рекла је њена мајка.
Брат Џеф истакао је да ће сада цијели случај предати полицији.
"Пронаћи је послије 51 године… То је остварење сна", рекао је.
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Мелисина мајка Алта имала је само 22 године када је ставила оглас у новине да тражи бебиситерку. Договорила је сусрет са женом која се јавила, али се она није појавила.
Неколико дана касније, назвала је поново и рекла да долази по бебу. Алта је била на послу, па је цимерка предала Мелису жени која је изгледала уредно, носила бијеле рукавице и чинила се поузданом. Али, никада је није вратила.
Након више од пола века, породица је опет на окупу. Испод година бола и потраге, остала је вјера, и љубав која никада није нестала.
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