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Будимир о пуцњави у Источном Сарајеву: Трага се за једним од вођа криминалне групе

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15.09.2026 14:06

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Жељко Будимир
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да организоване криминалне групе неће имати утицај који желе у Републици Српској.

Када је ријеч о расвјетљавању случаја пуцњаве у Источном Сарајеву почетком августа, Будимир је навео да се за једним од вођа организоване криминалне групе трага и да је то један од приоритета у овом тренутку.

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"Према врло основаним сазнањима, Ђорђе Ждрале се налази у Федерацији БиХ. Немамо надлежност да вршимо полицијска овлаштења у ФБиХ и о томе смо обавијестили своје колеге у Сипи, у Федералној управи полиције и Кантоналној полицији”, рекао је Будимир новинарима у Бањалуци.

Он је истакао да је добра сарадња између полицијских агенција у БиХ, те да је ово врло сложен случај.

“Ви сте видјели и у овоме случају који се тицао Источног Сарајева и пуцњаве, односно тешког убиства у покушају Дабића, да би полиција Републике Српске, да је имала могућност, одмах ухапсила починиоца”, рекао је Будимир.

Он је истакао да ће МУП Републике Српске наставити да трага и да ће предузети све мјере и радње које су у оквиру његове надлежности.

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“Покушаћемо да максимално ангажујемо све агенције у БиХ и региону”, рекао је Будимир.

Он је посебно истакао добру сарадњу са полицијом Србије која је омогућила да се дође до починиоца друге пуцњаве на Дабића која је била у Источном Сарајеву.

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Тагови :

Ђорђе Ждрале

Жељко Будимир

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