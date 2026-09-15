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Нови и квалитетнији услови: Зељковић обишао радове на изградњи новог терена ФК БСК

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15.09.2026 14:42

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Богољуб Зељковић потпредсједник ФК ''Борац'' обишао је радове на изградњи новог терена ФК БСК.
Фото: Уступљена фотографија

Богољуб Зељковић потпредсједник ФК ''Борац'' обишао је радове на изградњи новог терена ФК БСК.

"Радови трају већ двије године и, иако смо се у међувремену сусретали са бројним изазовима, успјели смо да их превазиђемо и приведемо овај важан пројекат завршници", истакао је Зељковић.

Додао је да је вјештачка трава већ стигла, а тренутно се завршава завршни слој припремних радова.

Истиче да већ наредне седмице почиње њено постављање, чиме ће терен добити свој коначни изглед.

"ФК БСК је један од старих и традиционалних бањалучких клубова. Као првак Републике Српске, ове године направио је велики искорак и изборио пласман у Премијер лигу БиХ. Нови и квалитетнији услови за тренинг и играње утакмица значиће много за даљи успјех и развој клуба, посебно за рад са младим играчима и стварање нових генерација фудбалера", истакао је Зељковић.

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Тагови :

Богољуб Зељковић

ФК БСК

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