Нови и квалитетнији услови: Зељковић обишао радове на изградњи новог терена ФК БСК

Аутор:АТВ редакција
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Богољуб Зељковић потпредсједник ФК ''Борац'' обишао је радове на изградњи новог терена ФК БСК.
"Радови трају већ двије године и, иако смо се у међувремену сусретали са бројним изазовима, успјели смо да их превазиђемо и приведемо овај важан пројекат завршници", истакао је Зељковић.
Додао је да је вјештачка трава већ стигла, а тренутно се завршава завршни слој припремних радова.
Истиче да већ наредне седмице почиње њено постављање, чиме ће терен добити свој коначни изглед.
"ФК БСК је један од старих и традиционалних бањалучких клубова. Као првак Републике Српске, ове године направио је велики искорак и изборио пласман у Премијер лигу БиХ. Нови и квалитетнији услови за тренинг и играње утакмица значиће много за даљи успјех и развој клуба, посебно за рад са младим играчима и стварање нових генерација фудбалера", истакао је Зељковић.
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