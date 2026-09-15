Зељковић посјетио Тениски клуб Борац: Подршка спорту мора бити приоритет

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Одборник СНСД-а Богољуб Зељковић посјетио је данас Тениски клуб Борац и обишао тениски турнир који се у Бањалуци одржава у организацији овог клуба.
Зељковић је навео да је то била прилика да разговара са представницима клуба, упозна се са њиховим радом, посвећеношћу развоју младих тениских талената, али и изазовима са којима се свакодневно сусрећу у свом раду.
„Спорт је важан дио одрастања, стицања здравих животних навика и изградње здравог и успјешног друштва. Зато спорт мора имати заслужено мјесто у развоју Бањалуке и Републике Српске“, навео је Зељковић на свом Икс профилу.
Данас сам посјетио Тениски клуб Борац и обишао тениски турнир који се у Бањалуци одржава у организацији овог клуба.— Bogoljub Zeljković (@b_zeljkovic) September 15, 2026
Била је то прилика да разговарам са представницима клуба, упознам се са њиховим радом, посвећеношћу развоју младих тениских талената, али и изазовима са којима се… pic.twitter.com/NBHDwFwxFJ
Он је истакао да ће подршка спорту, улагање у спортску инфраструктуру и финансијска подршка спортским клубовима бити један од његових приоритета.
„Повећање издвајања за спорт већ смо обезбиједили кроз буџет Града Бањалука и наставићемо да идемо у том правцу, како у Бањалуци, тако и у свим другим крајевима Републике Српске“, поручио је Зељковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
26
16
24
16
09
16
06
15
49
Тренутно на програму