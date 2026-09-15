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Зељковић посјетио Тениски клуб Борац: Подршка спорту мора бити приоритет

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15.09.2026 15:25

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Одборник СНСД-а Богољуб Зељковић посјетио је данас Тениски клуб Борац и обишао тениски турнир који се у Бањалуци одржава у организацији овог клуба.
Фото: X/Bogoljub Zeljković

Одборник СНСД-а Богољуб Зељковић посјетио је данас Тениски клуб Борац и обишао тениски турнир који се у Бањалуци одржава у организацији овог клуба.

Зељковић је навео да је то била прилика да разговара са представницима клуба, упозна се са њиховим радом, посвећеношћу развоју младих тениских талената, али и изазовима са којима се свакодневно сусрећу у свом раду.

„Спорт је важан дио одрастања, стицања здравих животних навика и изградње здравог и успјешног друштва. Зато спорт мора имати заслужено мјесто у развоју Бањалуке и Републике Српске“, навео је Зељковић на свом Икс профилу.

Он је истакао да ће подршка спорту, улагање у спортску инфраструктуру и финансијска подршка спортским клубовима бити један од његових приоритета.

„Повећање издвајања за спорт већ смо обезбиједили кроз буџет Града Бањалука и наставићемо да идемо у том правцу, како у Бањалуци, тако и у свим другим крајевима Републике Српске“, поручио је Зељковић.

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Тагови :

Богољуб Зељковић

Тениски клуб Борац

Бања Лука

посјета

спорт

тенис

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