Зверев освојио УС опен

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки тенисер Саша Зверев освојио је УС опен, тријумфом у финалу над Беном Шелтоном – 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2.
Зверев је тако стигао до друге Грен слем титуле у каријери, након оне освојене у Паризу ове године.
Било му је ово и друго финале Њујорка у каријери. Оно прије шест година је изгубио од Доминика Тима, иако је водио са 2-0 у сетовима.
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Зверев је на путу до пехара побиједио још Лоренца Сонега, Квентана Алиса, обојицу послије пет сетова, те максималним резултатом Алехандра Табила, Лучана Дардерија, Ботика ван де Зандсхулпа и Карена Хачанова.
Шелтон је остварио најбољи резултат у каријери на грен слемовима и то ће му донијети ранг каријере, четврто мјесто од понедјељка.
Није успио да у потпуности засија, нити да науди Нијемцу у шестом међусобном дуелу. Овај, баш као и све претходне добио је Зверев.
Први гем можда је био и најава онога чему ћемо присуствовати на највећем стадиону на свијету, "Артур Ешу". Шелтон је допустио брејк лопту у уводном гему, а онда одсервирао дуплу грешку.
Стегнуто је Бен играо и у наставку сета, Зверев је релативно сигурно освајао своје гемове, да би онда брејком "докрајчио" ривала.
Иста прича је била као и у првом гему, Шелтон је на брејк лопти направио дупли и тако је Нијемац повео у финалу.
Нешто мање доминантан је Саша био у наставку, али далеко од тога да је био на ивици.
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Током читавог сета је заправо само он и имао једну брејк лопту, коју је Шелтон спасао добрим сервисом.
Американац се убрзо стабилизовао, дигао публику на ноге, међутим, угасио се у тај-брејку.
Два рана мини-брејка Звереву су била довољна да стекне недостижних 5:0 и потом приведе и овај период крају.
Шелтон је на прву брејк лопту морао да чека малтене два и по часа, али је Зверев одлично одиграо бекхенд дијагоналу и избјегао непријатност.
Није му било лако ни у наредном сервис гему, у ком је на 30:30 упутио спектакуларан пасинг шот и практично бацио ривала на под.
И кад је дјеловало да смо близу новог тај-брејка, Шелтон је стигао до три везане брејк, односно сет лопте. Прву је некако спасао, али га је код друге издао волеј, тако да је Американац продужио меч.
Овакав развој догађаја није много утицао на Зверева, који је одмах на старту четвртог сета одузео сервис Шелтону.
Успио је Саша да се стабилизује, Шелтон је наставио са великим бројем грешака, а нови брејк у седмом гему одсвирао је и крај практично на овом сусрету.
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