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Сабаленка хоће титулу на УС Опену: Осјећам се самоуверено!

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11.09.2026 09:32

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Сабаленка хоће титулу на УС Опену: Осјећам се самоуверено!
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Арина Сабаленка изборила је пласман у финале УС Опена побједом над Џесиком Пегулом резултатом 7:5, 6:2. Бјелоруској тенисерки је ово прво финале од освајања „Саншајн дубла” у првом дијелу године, чиме је прекинула тежи период који је трајао од марта.

„Била сам очајна да преокренем сезону. Изгубила сам тежак меч на трави против Џес, а нисам играла добро ни током средине сезоне”, признала је Сабаленка.

Бјелорускињи очигледно прија наступ у Њујорку, гдје је изборила треће узастопно финале на последњем гренд слему у сезони.

„Обожавам Њујорк. Волим да будем овдје и обожавам енергију овог града. Мислим да ме управо то покреће, инспирише и тјера да наставим даље”, додала је Сабаленка и закључила:

„Ментално сам и физички веома јака. Осјећам се самоувјерено”.

У финалу против Елене Рибакине

Ривала у мечу за титулу имаће у Елени Рибакини, која је у другом полуфиналу савладала Коко Гоф резултатом 3:6, 6:4, 6:4. Казахстанска тенисерка ће од понедјељка преузети прво мјесто на WTA листи.

„Дефинитивно морам да подигнем ниво игре, да сервирам много боље него данас и да останем агресивна”, изјавила је Рибакина уочи финалног окршаја.

Рибакина је истакла задовољство приказаном игром у кључним моментима меча:

„Био је то сјајан трећи сет. Мислим да сам имала и мало среће на њен сервис. Неколико дубоких ритернова, једна њена грешка и све је брзо отишло на моју страну. Била је то права борба”, рекла је Рибакина.

(Курир)

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Арина Сабаленка

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