Ђоковић пада на АТП ранг листи, овако ниско није био од 2018. године

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић проживљава једне од најтежих тренутака у својој богатој каријери. Након шокантног испадања у првом колу УС Опена, 39-годишњи српски тенисач испао је из друштва десет најбољих на свијету, а од понедјељка га очекује додатни пад, када би могао заузети 12. мјесто на АТП љествици. На тако ниској позицији на љествици Ђоковић је посљедњи пут био још у липњу 2018. године, у раздобљу када се мукотрпно враћао на терен након операције лакта.
Занимљиво, управо је након тог пада освојио Вимблдон и експресно се вратио у елиту. Сљедећих више од осам година провео је непрекидно у топ 10 друштву, све док га на отварању њујоршког Гренд Слама није шокирао Мариано Навоне. Постоје два сценарија по којима би Ђоковић могао склизнути на 13. мјесто АТП љествице.
То ће се догодити ако до самог краја оде Рус Карен Хачанов. Не оствари ли се такав расплет, Ђоковић ће седмицу дочекати на 12. позицији. Болан је то ударац за тенисера који држи рекорде по броју седмица на првом мјесту, тачније 428, броју завршетака године као број један (осам пута) те освојених 24 Гренд Слам наслова и укупно 101 АТП титуле.
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