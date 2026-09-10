Српска инфлуенсерка удата за милионера из Казахстана открила како живе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Инфлуенсерка из Ниша Милица Полскаја пажњу јавности привлачи причама о луксузном животу који води са супругом, милионером из Казахстана, и њихових петеро дјеце.
Милица често на друштвеним мрежама показује дијелове свакодневице, а сада је одговарала и на питања пратилаца. Једно од њих односило се на супруга и његов посао.
Породица живи у огромној кући која више подсјећа на дворац. Милица је раније показивала дијелове луксузног дома, у којем се налазе два базена, лифт и велики број просторија.
Како је испричала, један спрат куће има око 15 просторија, четири купатила и велику гардеробу, док је у плану и постављање лифта.
– Мој муж ради, зарађује да бих ја уживала. Ја и моја дјеца – рекла је Милица описујући њихов начин живота.
Милица не крије да ужива у луксузу, али ни да је велики дио пажње посветила свом изгледу. Испричала је да је њен дјед оставио новац њој и сестри који су требале потрошити када напуне 18 година.
Свој дио новца искористила је за операцију груди, а касније је урадила и нос и усне. Данас каже да је задовољна својим изгледом и да јој се допада такозвани „барби“ изглед.
На друштвеним мрежама често показује дјелиће свакодневног живота, луксузну кућу и тренутке проведене са породицом.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
46
12
44
12
40
12
34
12
28
Тренутно на програму