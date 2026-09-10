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Мими Оро трудна: Објавила фотографију уз емотиван опис

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10.09.2026 08:25

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Мими Оро Милица старлета ријалити учесница
Фото: Instagram/mimi_oro_milica/printscreen

Старлета и некадашња ријалити учесница Милица Живановић, познатија као Мими Оро, објавила је сретну вијест и открила да је трудна.

Мими се посљедњих година повукла из јавности, због чега је њена објава изненадила бројне пратиоце. На фотографији коју је подијелила поносно је показала труднички стомак.

Мими Оро позирала је у цвјетној хаљини, њежно придржавајући стомак руком, док је с осмијехом гледала у камеру.

Уз фотографију је објавила емотивну поруку посвећену вјери, љубави и животу.

- Не бој се само вјеруј. Бог је већи од свега. Што је од Бога остаће, што није пропашће. Најљепши поклон је када се неко Богу за тебе моли. Онај ко прашта побјеђује неке ствари које Бог зна да заслужујеш боље. Колико год да смо сами Бог је велики - написала је она уз емотиконе труднице и срца.

Мими Оро јавност и данас памти по учешћу у квизу у којем је одговарала на питања из опће културе, а њени одговори тада су изазвали бројне реакције.

Није знала која је химна Србије, као ни које је боје застава те земље. Када је упитана која је највећа птица, одговорила је „оро“, по чему је касније добила надимак Мими Оро.

Након тога наставила је појављивати се у ријалити програмима, али се с временом повукла из јавног живота, преноси Аваз

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Тагови :

Мими Оро

старлета

ријалити

Трудна

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