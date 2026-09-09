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Провокативни снимак: Сидни Свини се скинула гола за рекламу

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09.09.2026 18:10

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Euphoria serija Sidni Svini
Фото: Iks/printscreen

Популарна глумица Сидни Свини нашла се у центру пажње јавности након што се појавила у изузетно провокативној кампањи за "Новиг", нову апликацију за спортско клађење и предвиђање резултата намијењену љубитељима америчког фудбала, бејзбола, фудбала, тениса и других спортова.

Звијезда хит серије "Еуфорија" у промотивном споту позира без од‌јеће, окружена разноврсним спортским реквизитима, од лопти за Америку и кошарку, па све до хокејашке опреме и голова.

Ова неуобичајена и смјела кампања одмах је привукла огромну пажњу на друштвеним мрежама и подигла велику прашину у медијима.

"Мислиш да познајеш спорт? Докажи. Новиг је само спорт. Зато су жељели приказати само спорт", говори популарна глумица док нага позира на кошаркашком обручу, прекривајући тијело кошаркашким лоптама и лоптама за амерички фудбал.

Након што неколико пута понови ријеч "спорт", разбија посложене билијарске кугле и лијеже на билијарски сто.

"На ово се не можеш кладити. Само добро изгледам овд‌је", каже она.

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Тагови :

Сидни Свини

Сидни Свини провокативно

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