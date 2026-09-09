Политичко Сарајево би да протјера Србе: Не смирују се реакције на Конаковићеве "бисере"

Аутор:Бранка Дакић
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Политичко Сарајево би да протјерује Србе. Елмедин Конаковић и оне који нису у БиХ. Не смирују се ни данас реакције на његове, како их он назива дипломатске потезе, мада би се прије рекло бисере.
У хистерији према Србима су му се придружили и други бошњачки политичари. Бошњачки политичари као да се међусобно такмиче у томе ко је највећи бошњак и патриота, а патриотизам показују кроз хистеричне изјаве, али и потезе према српском народу. Најдаље је отишао Елмедин Конаковић, који је након сахране Ратка Младића донио одлуку да из Амбасаде Србије у БиХ протјера двојицу српских дипломата, од којих је један већ напустио БиХ. Из Министарства правде Републике Српске позивају Тужилаштво БиХ да испита је ли Конаковић скандалозним потезом прекршио закон.
"Позивам Тужилаштво биХ и господина Кајганића да отвори истрагу и провјери да ли еј Конаковић прекршио закон, јер да на тај начин протјерује војни аташе је, по мени, кривично дјело", рекао је министар правде Републике Српске Горан Селак.
Антисрпска хистерија у сарајеву није случајност, постала је политички образац дјеловања. Срамно понашање и бахатост, поруке и потези изражавањаа мржње којима свједочимо из Сарајева показују политичку немоћ, само су неке од порука из Републике Српске.
"Можете мислити колико су они докони и колико не служе сврси. Он хода и нешто коментарише по Републици Српској, па ја не знам да су они живи. Одох данас у четири, пет наших оштина, да радимо, градимо. Какав црни Конаковић прошлост политичка", нагласио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
"Па, они би их протјерали и да није било сахране генерала Младића. Њима само треба алиби за мржњу. Овдје је смрт једног човјека искориштена да се покаже колико они мрзе све што је српско", упозорава предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Хистерија и напади из Сарајева ујединили су, чини се, власт и опозицију у Српској. Да је потез Елмедина Конаковића у најмању руку срамотан, сматрају и у СДС-у.
"Нешто што треба да се осуди и нешто што не шаље добре поруке које би данас требало да буду послате из Републике Српске и БиХ", наводи из СДС-а Маринко Божовић.
Конаковић злоупотребљава свој положај, он је гробар БиХ, јер крши њен Устав, став је Горана Петронијевића.
"Такви потези представљају само даљи процес растакања БиХ као јединствене државе. Очигледно је да одређен број људи сматра д аима могућност самосталног одлучивања, када су у питању спољнополиитчки проблеми. Дејтонским уставом је загарантовано да се свако међународно – правно политичко питање мора рјешавати у оквиру консензуса", изјавио је предсједник Центра за обнову међународног права Горан Петронијевић.
Конаковић је најавио и прекидање неколико споразума са Србијом, иако је свјестан да од тога нема ништа. Јасно је да њему, али и свим другим бошњачким политичарима смрт Ратка Младића служи за прикупљање поена, јер је то наратив који њихови гласачи вјероватно желе да чују.
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