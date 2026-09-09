Федерација БиХ планира ново задужење

Аутор:АТВ редакција
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Федерација БиХ планира задужење од 50 милиона КМ емисијом обвезница заказаном за 6. октобар.
Федерално министарство финансија објавило је јавни позив за учествовање у емисији обвезница ФБиХ путем аукције на Сарајевској берзи.
Планирани износ емисије је 50 милиона КМ, номинална вриједност обвезнице је 10.000 КМ, док је 7. октобар 2031. године датум њихових доспијећа, преноси Срна.
Сарајевска берза објавила је јуче јавни позив за учешће у 91. емисији трезорских записа ФБиХ путем аукције на овој берзи.
Планирани износ емисије је 20 милиона КМ, номинална вриједност трезорског записа је 10.000 КМ, док је 29. септембар наредне године датум њихових доспијећа.
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