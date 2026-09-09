Logo

Федерација БиХ планира ново задужење

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.09.2026 08:20

Коментари:

1
Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Федерација БиХ планира задужење од 50 милиона КМ емисијом обвезница заказаном за 6. октобар.

Федерално министарство финансија објавило је јавни позив за учествовање у емисији обвезница ФБиХ путем аукције на Сарајевској берзи.

Планирани износ емисије је 50 милиона КМ, номинална вриједност обвезнице је 10.000 КМ, док је 7. октобар 2031. године датум њихових доспијећа, преноси Срна.

Сарајевска берза објавила је јуче јавни позив за учешће у 91. емисији трезорских записа ФБиХ путем аукције на овој берзи.

Планирани износ емисије је 20 милиона КМ, номинална вриједност трезорског записа је 10.000 КМ, док је 29. септембар наредне године датум њихових доспијећа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

задужење

ФБиХ

обвезнице

Коментари (1)

Прочитајте више

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић о политичарима у ФБиХ: Сакривају своју немоћ

17 ч

5
директор УИО Зоран Тегелтија

БиХ

Нема поврата ПДВ-а на прву некретнину, Тегелтија открио разлоге

21 ч

0
Пресуда Уставног суда ФБиХ: Повријеђен витални национални интерес Срба

БиХ

Пресуда Уставног суда ФБиХ: Повријеђен витални национални интерес Срба

21 ч

0
Најновије вијести и актуелности из Сарајева. Пратите сва дневна дешавања, извештаје, политичке и друштвене приче на АТВ порталу.

БиХ

ФБиХ планира ново задужење

1 д

0

Више из рубрике

Ана Тришић Бабић

БиХ

Тришић Бабић поручила Конаковићу: Ниси надлежан!

2 ч

5
"Конаковић - багер политичар идеалан за хумористичку серију''

БиХ

"Конаковић - багер политичар идеалан за хумористичку серију''

14 ч

0
Оштре реакције из Српске на нови потез Конаковића

БиХ

Оштре реакције из Српске на нови потез Конаковића

14 ч

0
Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Политике СНСД-а заснивају се на интересима грађана

16 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

10

29

Осуђен на двије године затвора јер је злостављао бившу партнерку користећи Теслину апликацију

10

24

Са љубавницом дошао под Острог, па тражио благослов: Одговор оца Гојка многе ће натјерати да се замисле

10

09

Кампања "Упознајте српско страдање" настављена у Бечу

10

04

Број погинулих у Непалу порастао на 1.367

09

49

Кристина је остала трудна са непуних 15 година, током трудноће открила превару, дијете морала оставити код оца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима