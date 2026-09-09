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Тришић Бабић поручила Конаковићу: Ниси надлежан!

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09.09.2026 08:08

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Ана Тришић Бабић
Фото: АТВ

Елмедин Конаковић нема мандат да самоиницијативно говори и у иностраним пословима поступа у име цијеле БиХ, а поготово не у име Републике Српске, поручила је вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.

"Ниси надлежан!", навела је Тришић Бабић.

Она је указала да инострану политику, по надлежности, води Предсједништво БиХ, а не министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић, који је, како је навела, оптерећен срозаним политичким рејтингом и везама са људима које занима нека сасвим друга врста иностраних послова.

"Дипломатија не трпи чаршијски приступ", навела је Тришић Бабић на "Иксу".

Конаковић је саопштио јуче да је донио одлуку о проглашењу непожељним војног аташеа у Амбасади Србије Милана Дулановића и савјетника представника Безбедносно-информативне агенције Данка Максимовића у Амбасади Србије, којима је остављен рок од 48 часова да напусте БиХ.

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Подијели:

Тагови :

Елмедин Конаковић

Ана Тришић Бабић

Ратко Младић

Сарајево

Коментари (5)

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