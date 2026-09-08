Цвијановић: Политике СНСД-а заснивају се на интересима грађана

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је Дринић патриотски крај који препознаје интересе Републике Српске, те да очекује подршку ове локалне заједнице за политике СНСД-а, за које је истакла да се заснивају на интересима грађана.
"Очекујем побједу, као и да људи препознају да смо ми они који их никада нисмо изневјерили. Они који су их некада давно изневјерили траже подршку, али је неће добити", рекла је Цвијановићева, која је у Дринићу данас присуствовала предизборној трибини СНСД-а.
Она је додала да чекује и подршку становника Дринића појединачним кандидатима, као и кандидату за предсједника Републике Српске Сави Минићу.
"Имамо велика очекивања када је у питању Дринић, увијек смо имали добре резултате, јер су људи препознали политику СНСД-а, која се заснивала на потребама људи који ту живе, уз свијест о томе да је то рубна општина и да се налази у тешкој ситуацији", рекла је Цвијановићева, преноси "Срна".
Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Српске за изборну јединицу три Богољуб Зељковић рекао је да СНСД води одговорну политику и да је свако мјесто посебно и важно.
Он је додао да ће данас на изборној трибини бити представљени планови и програми за наредни период, у којима рубне и неразвијене општине заузимају посебно мјесто.
Предсједник Општинског одбора СНСД-а Дринић Драго Ковачевић рекао је да данашњу посјету врха руководства СНСД-а сматра као израз велике подршке у настојању руководства ове локалне заједнице да се створе што бољи услови за живот и рад грађана.
"Надам се да ћемо данашњом изборном трибином успјешно закорачити у предстојећу изборну кампању", рекао је Ковачевић.
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