Logo

Цвијановић: Политике СНСД-а заснивају се на интересима грађана

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 18:27

Коментари:

1
Жељка Цвијановић
Фото: Срна

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је Дринић патриотски крај који препознаје интересе Републике Српске, те да очекује подршку ове локалне заједнице за политике СНСД-а, за које је истакла да се заснивају на интересима грађана.

"Очекујем побједу, као и да људи препознају да смо ми они који их никада нисмо изневјерили. Они који су их некада давно изневјерили траже подршку, али је неће добити", рекла је Цвијановићева, која је у Дринићу данас присуствовала предизборној трибини СНСД-а.

Она је додала да чекује и подршку становника Дринића појединачним кандидатима, као и кандидату за предсједника Републике Српске Сави Минићу.

"Имамо велика очекивања када је у питању Дринић, увијек смо имали добре резултате, јер су људи препознали политику СНСД-а, која се заснивала на потребама људи који ту живе, уз свијест о томе да је то рубна општина и да се налази у тешкој ситуацији", рекла је Цвијановићева, преноси "Срна".

Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Српске за изборну јединицу три Богољуб Зељковић рекао је да СНСД води одговорну политику и да је свако мјесто посебно и важно.

Он је додао да ће данас на изборној трибини бити представљени планови и програми за наредни период, у којима рубне и неразвијене општине заузимају посебно мјесто.

Предсједник Општинског одбора СНСД-а Дринић Драго Ковачевић рекао је да данашњу посјету врха руководства СНСД-а сматра као израз велике подршке у настојању руководства ове локалне заједнице да се створе што бољи услови за живот и рад грађана.

"Надам се да ћемо данашњом изборном трибином успјешно закорачити у предстојећу изборну кампању", рекао је Ковачевић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Избори 2026.

Избори 2026

Коментари (1)

Више из рубрике

Изашли из аута и украли пано Милована Вујичића, и главу са плаката Мирослава Јанковића

БиХ

Изашли из аута и украли пано Милована Вујичића, и главу са плаката Мирослава Јанковића

2 ч

0
Elmedin Konakovic

БиХ

Конаковић не зна шта ради: Протјерао би човјека који уопште није у БиХ

2 ч

0
Милорад Којић

БиХ

Којић: Конаковић популизмом жели да покаже да је већи муслиман од Алије

3 ч

1
Избори

БиХ

У петак тестни избори у основним изборним јединицама

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

56

Завршио факултет, напустио све и отишао на село па постао омиљени српски домаћин

19

48

Витор Баија за АТВ: Мурињо нас натјерао да вјерујемо у немогуће"

19

47

"Конаковић - багер политичар идеалан за хумористичку серију''

19

46

Нешић: Конаковић не може нанијети штету Србији, али итекако наноси штету БиХ

19

43

Одржан симпозијум "АИ изазови и пријетње у сајбер заштити"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима