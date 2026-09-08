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Којић: Конаковић популизмом жели да покаже да је већи муслиман од Алије

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08.09.2026 16:30

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Милорад Којић
Фото: АТВ

Одлука министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића да протјера двоје дипломата из Амбасаде Србије у Сарајеву представља најобичнији политички популизам којим својој политичкој партији покушава да побољша рејтинг на предстојећим изборима, изјавио је Срни посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.

Према његовим ријечима, србофобија, која је знатно присутна у Федерацији БиХ (ФБиХ) сада се проширила и на дипломатски кор, а Конаковић на овај начин жели да покаже да је "већи муслиман и од Алије Изетбеговића".

"То је најобичнији политички популизам којим Конаковић својој политичкој партији настоји да обезбиједи неке мандате у Парламенту ФБиХ и Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ", оцијенио је Којић.

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Којић је указао да се оваквим потезима усложњава генерална политичка ситуација, међунационални односи и односи у региону.

Он је нагласио да представници из Републике Српске, која је загледана у Србију и који воле ту државу, морају да реагују на ту врсту популизма Конаковића.

"Тај попупулизам не може да донесе ништа добро народима у БиХ. Очигледно је да то њега апсолутно не занима, већ само његова политичка каријера", рекао је Којић.

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Конаковић је данас саопштио да је донио одлуку о проглашењу непожељним војног аташеа у Амбасади Србије Милана Дулановића и савјетника представника БИА-е Данка Максимовића у Амбасади Србије, којима је остављен рок од 48 часова да напусте БиХ.

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Тагови :

Милорад Којић

Елмедин Конаковић

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