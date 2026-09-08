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Додик: Република Српска цијени поштовање и отворен дијалог са САД

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08.09.2026 17:27

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Милорад Додик, на позив амбасадора САД у Израелу Мајка Хакабија, присуствује у Јерусалиму обиљежавању 250 година Сједињених Америчких Држава
Фото: x.com/MiloradDodik

На позив амбасадора САД у Израелу Мајка Хакабија присуствовао сам у Јерусалиму обиљежавању 250 година Сједињених Америчких Држава, рекао је Милорад Додик.

"Част је бити гост у тако важном тренутку, у граду који носи дубоко историјско и духовно значење. Захвалан сам амбасадору Хакабију на позиву и гостопримству. Република Српска цијени поштовање и отворен дијалог са САД, врлине које је у Вашингтон вратио предсједник Доналд Трамп", написао је Додик на Икс-у.

Ови сусрети, додаје он, нису протокол, већ потврда да нас чују и да је Република Српска важан и поштован партнер.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Америка

Израел

Мајкл Хакаби

Коментари (4)

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