Додик: Република Српска цијени поштовање и отворен дијалог са САД

Аутор:АТВ редакција
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На позив амбасадора САД у Израелу Мајка Хакабија присуствовао сам у Јерусалиму обиљежавању 250 година Сједињених Америчких Држава, рекао је Милорад Додик.
"Част је бити гост у тако важном тренутку, у граду који носи дубоко историјско и духовно значење. Захвалан сам амбасадору Хакабију на позиву и гостопримству. Република Српска цијени поштовање и отворен дијалог са САД, врлине које је у Вашингтон вратио предсједник Доналд Трамп", написао је Додик на Икс-у.
На позив амбасадора САД у Израелу Мајка Хакабија присуствовао сам у Јерусалиму обиљежавању 250 година Сједињених Америчких Држава. Част је бити гост у тако важном тренутку, у граду који носи дубоко историјско и духовно значење.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 8, 2026
Захвалан сам амбасадору Хакабију на позиву и… pic.twitter.com/NAtM2cLE1b
Ови сусрети, додаје он, нису протокол, већ потврда да нас чују и да је Република Српска важан и поштован партнер.
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