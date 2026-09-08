Минић о политичарима у ФБиХ: Сакривају своју немоћ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић позвао је политичаре у ФБиХ да не производе кризе са Србијом да би сакрили своју немоћ.
"Конаковић `протјерује` човјека који од средине августа не ради у БиХ. Позивам политичаре у ФБиХ да не лажу сопствени народ и не производе кризе са Србијом да би сакрили своју немоћ", написао је Минић на Иксу.
Конаковић „протјерује“ човјека који од средине августа не ради у БиХ.— Саво Минић (@minic_savo) September 8, 2026
Позивам политичаре у ФБиХ да не лажу сопствени народ и не производе кризе са Србијом да би сакрили своју немоћ.
Конаковић је данас саопштио да је донио одлуку о проглашењу непожељним војног аташеа у Амбасади Србије Милана Дулановића и савјетника представника БИА-е Данка Максимовића у Амбасади Србије, којима је остављен рок од 48 часова да напусте БиХ.
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