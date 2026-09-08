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Минић о политичарима у ФБиХ: Сакривају своју немоћ

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08.09.2026 17:05

Коментари:

5
предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић позвао је политичаре у ФБиХ да не производе кризе са Србијом да би сакрили своју немоћ.

"Конаковић `протјерује` човјека који од средине августа не ради у БиХ. Позивам политичаре у ФБиХ да не лажу сопствени народ и не производе кризе са Србијом да би сакрили своју немоћ", написао је Минић на Иксу.

Конаковић је данас саопштио да је донио одлуку о проглашењу непожељним војног аташеа у Амбасади Србије Милана Дулановића и савјетника представника БИА-е Данка Максимовића у Амбасади Србије, којима је остављен рок од 48 часова да напусте БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Елмедин Конаковић

Влада Србије

Влада Републике Српске

Милан Дулановић

Данко Максимовић

Коментари (5)

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