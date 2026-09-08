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Тешка саобраћајка према Прњавору: Аутобус слетио са пута

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08.09.2026 16:46

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У Гаљиповцима је данас дошло до саобраћајне несреће у којој је аутобус слетио са коловоза и завршио поред пута.
Фото: Prnjavor.info

У Гаљиповцима је данас дошло до саобраћајне незгоде у којој је аутобус слетио са коловоза и завршио поред пута.

На фотографијама са мјеста несреће видљива су оштећења на аутобусу, као и дијелови возила расути по коловозу и поред пута.

За сада нема званичних информација о томе да ли је у несрећи било повријеђених особа, нити шта је узроковало незгоду.

Игман Коњиц

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Више информација биће познато након увиђаја и званичног саопштења надлежних служби.

Возачима се савјетује додатни опрез приликом проласка овом дионицом.

(Прњавор.инфо)

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Тагови :

Саобраћајна незгода

удес

Прњавор

аутобус

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