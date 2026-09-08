Тешка саобраћајка према Прњавору: Аутобус слетио са пута

Аутор:АТВ редакција
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У Гаљиповцима је данас дошло до саобраћајне незгоде у којој је аутобус слетио са коловоза и завршио поред пута.
На фотографијама са мјеста несреће видљива су оштећења на аутобусу, као и дијелови возила расути по коловозу и поред пута.
За сада нема званичних информација о томе да ли је у несрећи било повријеђених особа, нити шта је узроковало незгоду.
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Више информација биће познато након увиђаја и званичног саопштења надлежних служби.
Возачима се савјетује додатни опрез приликом проласка овом дионицом.
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