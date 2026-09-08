Бензинска пумпа радила без дозволе, оптужена грађевинска инспекторка

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против грађевинске инспекторке Б.С. (35) из Невесиња због злоупотребе службеног положаја или овлашћења.
У оптужници се наводи да је Б.С. дјело починила у својству грађевинског инспектора, на подручју општине Невесиње, неизвршавањем своје службене дужности. Прецизирано је да службену дужност није извршила више од годину и по дана, односно од 28. априла 2023. до 17. децембра 2024. године.
”Иако је знала или је била дужна знати да бензинска пумпа из Невесиња послује без употребне дозволе, оптужена је пропустила да предузме законом прописане мјере из своје надлежности ради забране употребе објекта и отклањања утврђених незаконитости, иако је о томе била обавијештена од стране тржишног инспектора”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је Б.С. тиме омогућила привредном друштву да настави обављање дјелатности и оствари противправну имовинску корист, а истовремено је теже повриједила права прописана Законом о уређењу простора и грађењу Републике Српске.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу.
Уколико се докаже кривица инспекторки пријети казна од једне до пет година затвора.
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