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Ухапшен Лакташанин, осумњичен за насиље у породици: Полиција му одузела пушку, муницију и бајонете

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08.09.2026 10:33

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Бањалучка полиција ухапсила је јуче лице Д.К. из Лакташа, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Насиље у породици или породичној заједници“, те му је том приликом одузета већа количина оружја и муниције.

Приликом поступања по пријави насиља у породици, полицијски службеници су код наведеног лица пронашли и уз потврду одузели полуаутоматску пушку и 13 комада муниције калибра 7,62 мм, три војна ножа - бајонета, ватрено оружје дуге цијеви непознатог калибра, три оквира за ватрено оружје непознате марке, као и друге предмете који се могу довести у везу са наведеним кривичним дјелом.

О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а након комплетирања и документовања предмета против наведеног лица слиједи достављање извјештаја о почињеним кривичним дјелима „Насиље у породици или породичној заједници“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“, саопштено је из ПУ Бањалука.

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Подијели:

Тагови :

насиље у породици

одузето оружје

ПУ Бањалука

хапшење

муниција

бајонет

ОЈТ Бањалука

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