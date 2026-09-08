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На обали Дунава пронађено тијело мушкарца

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08.09.2026 09:26

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Начелница Центра за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Војводине Сања Бијеловић изјавила је данас да је, упркос рекордно ниском водостају Дунава, микробиолошка ситуација на подручју Новог Сада стабилна и да је ризик по здравље купача мали до умерен, али да су неопходни опрез и одговорно понашање. Она је за Тањуг навела да Институт свакодневно контролише квалитет воде на новосадском купалишту Штранд, док се на осталим купалиштима узорковање обавља једном седмично, као и на додатним локацијама у Јужнобачком округу.
Фото: Таnjug/AP/ Saška Drobnjak

Јуче око 18.00 часова на обали Дунава, преко пута Вуковара, пронађено је тијело, саопштила је Полицијска управа вуковарско-сремска.

Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста, а по налогу Жупанијског државног тужилаштва тијело је превезено на обдукцију.

Нема елемената кривичног дјела

Тијело је превезено на Одјељење за патологију и судску медицину Националне меморијалне болнице „Др Јурај Њавро“ у Вуковару.

Полиција је саопштила да је ријеч о мушкарцу старом 59 година. Након прикупљања обавјештења, утврђено је да нема елемената кривичног дјела, саопштила је полиција.

(Курир)

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Тагови :

Дунав

пронађено тијело

утопио се мушкарац

Полиција

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