На обали Дунава пронађено тијело мушкарца

Аутор:АТВ редакција
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Јуче око 18.00 часова на обали Дунава, преко пута Вуковара, пронађено је тијело, саопштила је Полицијска управа вуковарско-сремска.
Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста, а по налогу Жупанијског државног тужилаштва тијело је превезено на обдукцију.
Нема елемената кривичног дјела
Тијело је превезено на Одјељење за патологију и судску медицину Националне меморијалне болнице „Др Јурај Њавро“ у Вуковару.
Полиција је саопштила да је ријеч о мушкарцу старом 59 година. Након прикупљања обавјештења, утврђено је да нема елемената кривичног дјела, саопштила је полиција.
(Курир)
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