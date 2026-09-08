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Лепа Брена открила породичне тајне: "Плачем због тога"

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08.09.2026 10:27

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Лепа Брена и Боба
Фото: Instagram/Lepa Brena/printscreen

Лепа Брена својевремено је отворено говорила о односима у породици Живојиновић, па том приликом открила низ детаља који су привукли пажњу јавности.

Пјевачица је говорила о томе ко је најштедљивији, ко највише троши, ко има најкраћи фитиљ, али и признала да јој данас све више недостају заједнички тренуци са дјецом.

Када су у питању финансије, Брена је истакла да су њени синови Филип, Стефан и Виктор данас самостални и да имају своје послове, али да се један од њих још увијек понекад послужи мајчином картицом.

- Филип је одавно престао да користи родитељске картице. Остали синови су престали прије око две до три године. Међутим, Виктор и даље зна да подсјети мајку на старе дане: "Виктор и дан-данас зна да ме подсјети. Кад ми стигне на телефон порука о потрошњи, онда знам да је моја картица код њега сигурно" - рекла је недавно Лепа Брена у емисији "Амиџи шоу".

Ко има "најкраћи фитиљ" и најбрже плане?

Пјевачица је том приликом говорила и о темпераменту чланова своје породице, па открила ко најлакше изгуби стрпљење.

Лепа Брена

Сцена

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Према њеним ријечима, најкраћи фитиљ имају њен супруг Слободан Боба Живојиновић и син Виктор, док су Филип, Стефан и она знатно мирнији.

"Плачем на концертима, филмовима..."

Када је ријеч о емоцијама, Брена нема дилему - управо је она најосјетљивија у породици.

Пјевачица је признала да умије да заплаче у различитим ситуацијама, било да гледа филм, чита књигу, прати серију или присуствује концерту.

- Увијек се расплачем на велику количину нежности и љубави, када добијем или када гледам на телевизији да неко показује љубав и пажњу. Мислим да је то код нас на Балкану некако неуобичајено да покажеш да некога волиш, како сте пажљиви и ја сам прва која плаче - рекла је.

Сви су гурмани

Брена се осврнула и на још једну тему која је карактеристична за њихову породицу - љубав према доброј храни.

Иако је Боба некада важио за највећег гурмана у кући, пјевачица каже да се временом ситуација променила. Због бројних путовања и прилике да пробају различите светске специјалитете, сви чланови породице заволели су добру храну.

- Откако су се дјеца разишла, немамо више времена да проводимо заједно, сад ми то недостаје, али ми смо сви гурмани - рекла је Брена.

Лепа Брена

Сцена

Лепа Брена пала на концерту, нижу се негативни коментари

Иначе, породица Живојиновић недавно је поново доспела у центар пажње након што је инфлуенсерка Валентина Ђорђевић, познатија као Нецикоси, објавила видео у којем имитира ситуацију са прославе коју је организовала Александра Пријовић поводом рођендана и крштења своје ћеркице.

На снимку је имитиран тренутак у којем Лепа Брена "отима" микрофон Џејли Рамовић, што је изазвало бројне реакције на друштвеним мрежама. Тим поводом огласила се и сама Брена.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Лепа Брена

Пјевачица

Боба Живојиновић

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