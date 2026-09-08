Лепа Брена открила породичне тајне: "Плачем због тога"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Лепа Брена својевремено је отворено говорила о односима у породици Живојиновић, па том приликом открила низ детаља који су привукли пажњу јавности.
Пјевачица је говорила о томе ко је најштедљивији, ко највише троши, ко има најкраћи фитиљ, али и признала да јој данас све више недостају заједнички тренуци са дјецом.
Када су у питању финансије, Брена је истакла да су њени синови Филип, Стефан и Виктор данас самостални и да имају своје послове, али да се један од њих још увијек понекад послужи мајчином картицом.
- Филип је одавно престао да користи родитељске картице. Остали синови су престали прије око две до три године. Међутим, Виктор и даље зна да подсјети мајку на старе дане: "Виктор и дан-данас зна да ме подсјети. Кад ми стигне на телефон порука о потрошњи, онда знам да је моја картица код њега сигурно" - рекла је недавно Лепа Брена у емисији "Амиџи шоу".
Пјевачица је том приликом говорила и о темпераменту чланова своје породице, па открила ко најлакше изгуби стрпљење.
Сцена
Отказан концерт Лепе Брене у Сјеверној Македонији: Пјевачица се одмах огласила
Према њеним ријечима, најкраћи фитиљ имају њен супруг Слободан Боба Живојиновић и син Виктор, док су Филип, Стефан и она знатно мирнији.
Када је ријеч о емоцијама, Брена нема дилему - управо је она најосјетљивија у породици.
Пјевачица је признала да умије да заплаче у различитим ситуацијама, било да гледа филм, чита књигу, прати серију или присуствује концерту.
- Увијек се расплачем на велику количину нежности и љубави, када добијем или када гледам на телевизији да неко показује љубав и пажњу. Мислим да је то код нас на Балкану некако неуобичајено да покажеш да некога волиш, како сте пажљиви и ја сам прва која плаче - рекла је.
Брена се осврнула и на још једну тему која је карактеристична за њихову породицу - љубав према доброј храни.
Иако је Боба некада важио за највећег гурмана у кући, пјевачица каже да се временом ситуација променила. Због бројних путовања и прилике да пробају различите светске специјалитете, сви чланови породице заволели су добру храну.
- Откако су се дјеца разишла, немамо више времена да проводимо заједно, сад ми то недостаје, али ми смо сви гурмани - рекла је Брена.
Сцена
Лепа Брена пала на концерту, нижу се негативни коментари
Иначе, породица Живојиновић недавно је поново доспела у центар пажње након што је инфлуенсерка Валентина Ђорђевић, познатија као Нецикоси, објавила видео у којем имитира ситуацију са прославе коју је организовала Александра Пријовић поводом рођендана и крштења своје ћеркице.
На снимку је имитиран тренутак у којем Лепа Брена "отима" микрофон Џејли Рамовић, што је изазвало бројне реакције на друштвеним мрежама. Тим поводом огласила се и сама Брена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 мј0
Сцена
1 мј0
Сцена
1 мј0
Сцена
2 мј0
Најновије
Најчитаније
12
56
12
54
12
52
12
52
12
45
Тренутно на програму